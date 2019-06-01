Торжественная выписка новорожденных / Фото: Павел Селиверстов

Трех новорожденных торжественно выписали из Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства накануне Дня защиты детей. Милана, Анатолий и Вадим стали вторыми детьми для своих родителей, две семьи ждали их появления более 10 лет. Корреспондент Amic.ru побывал на выписке и пообщался со счастливыми родителями.

Четыре сыночка и лапочка-дочка

Бийчане Клим и Ольга Мишугины встретились в храме: она была церковной служащей, он – казак. Сейчас в их семье уже двое детей: двухлетний Федор и новорожденный Анатолий. И останавливаться на достигнутом супруги не собираются.

"Мы планируем иметь пятерых детей – четырех сыночков и лапочку-дочку, – говорит Клим Мишугин. – Также у нас в планах поход в дом малютки: мне больно смотреть, что от детей отказываются. Мы готовы взять ребенка любого возраста и пола, ведь когда ребенок рождается, мы же не знаем, каким он будет, нам все равно, мальчик это или девочка. Дети, которые находятся в детском доме, не виноваты, что от них отказались родители. Почему они не должны знать, что такое семья? Я считаю, что каждый человек должен это понимать".

По словам Клима, в семье его отца было восемь детей. Они родились в послевоенные годы, но всех их воспитали хорошими людьми, подняли на ноги. Поэтому молодые люди не сомневались в своих силах, когда решили завести второго ребенка спустя два года после рождения старшего сына.

Ольга стремление мужа иметь многодетную семью поддерживает.

"Нас в семье было двое: я и брат, но я с детства мечтала, что у меня будет большая семья. Говорила маме, что если не выйду замуж, возьму ребенка из дома малютки", – говорит она.

Клим хочет воспитать сыновей настоящими мужчинами. "Как меня воспитывал отец, как его – дед. Строго в рамках традиций, по-мужски. В нашем поколении есть такая тенденция: парней воспитывают мамы, а потом из них вырастают "нюни", которые не могут за себя постоять", – считает Клим.

Долгожданное чудо

Супруги Гуртяк и Шестаковы ждали появления вторых детей более 10 лет. На их судьбу выпало немало испытаний, которые закончились долгожданным пополнением семьи.

"Мы давно хотели второго ребенка, но не получалось. Прошли через немалое, у меня была операция, после которой удалось забеременеть. Спасибо врачам, которые мне помогли, сделали все, что нужно. Было тяжело, но все тяготы забудутся", – рассказала Юлия Гуртяк.

13-летняя Вероника рада появлению сестры Миланы не меньше родителей. Девочка занимается в художественной школе и специально к выписке приготовила своими руками подарок – ажурный ночник. "Я давно просила, чтобы у меня появилась сестра или брат. Когда узнала, что мама ждет ребенка, очень обрадовалась, а когда на УЗИ сказали, что будет сестренка, обрадовалась вдвойне. У нас будут общие интересы", – рассказала Вероника.

Евгений и Наталья Шестаковы тоже шли к своему счастью долгие годы, даже скрывали беременность, опасаясь за ее исход.

"Родные до последнего не знали, что у нас будет второй ребенок. Долго не получалось, поэтому не говорили, чтобы никто не сглазил. Рассказали всем только в марте, – говорит Наталья. – Хотели "сходить" за дочкой, а нам дали второго сыночка – Вадима. Теперь будем ждать внучек".

Старшему сыну Шестаковых уже 15 лет, по словам мамы, парень еще не понял своего счастья – счастья иметь родного брата.

От имени всего коллектива Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства счастливые семьи поздравила и.о. заместителя главного врача Светлана Дуплик.

"Приятно, что выписываетесь накануне такого праздника. Пожелаю, чтобы вы всегда помнили, что родители нужны детям для защиты. Только от вас зависит, насколько у них будет хорошо в этой жизни, поэтому пожелаю вам терпения, здоровья, счастья. Защищайте своих детей, удачи вам в непростом деле", – сказала она.

Начальник отдела ЗАГС по Ленинскому району города Барнаула Наталья Шапорева в торжественной обстановке вручила новорожденным свидетельства о рождении.

"В этом документе самая важная информация: имя, которое будет с вашим малышом навсегда, его фамилия, которая показывает принадлежность к семье, родным, отчество, которое подчеркивает огромное значение отца в жизни, дата рождения – когда появился новый гражданин России", – сказала Наталья Шапорева.

После торжественной части состоялась фотосессия с многочисленными родственниками, которые приехали встретить новых членов семьи.