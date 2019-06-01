144 жителя Алтайского края в 2019 оформили отпуск по уходу за ребенком, такую статистику проводит региональное отделение Фонда социального страхования в канун Международного дня защиты детей.

"Около 14,5 тысячи алтайских родителей сегодня получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет; 144 из них – мужчины (отметим, в данном случае речь идет о получателях пособия, которые на момент ухода в отпуск были официально трудоустроены и получают выплаты из бюджета Фонда социального страхования РФ)", – сообщает пресс-служба ФСС.

35 % получателей пособия в декрете с первым ребенком, 44 % – со вторым, оставшиеся получатели – многодетные семьи, в которых есть и семь, и по восемь детей. На выплату этого пособия из бюджета регионального отделения Фонда ежемесячно направляется около 117 млн рублей.

В 2019 году в регионе родилось 6750 деток, в том числе 3565 мальчиков и 3352 девочки.

Кстати, средний возраст молодых мам на Алтае – 30 лет.