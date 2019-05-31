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Зеленский назначил себя главой Совета нацбезопасности Украины

, ИА "Амител"
Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО бывшего секретаря ведомства Александра Турчинова
Прошлый секретарь СНБО был уволен 19 мая, накануне инаугурации Зеленского / Фото: topcor.ru

Прошлый секретарь СНБО был уволен 19 мая, накануне инаугурации Зеленского / Фото: topcor.ru

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и назначил себя председателем ведомства, пишет РБК.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Секретарем СНБО назначен экс-министр финансов Александр Данилюк. В состав совета вошли первый замглавы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, глава администрации президента Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также глава Минфина страны Оксана Маркарова и начальник Генштаба – главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО бывшего секретаря ведомства Александра Турчинова, бывшего главу администрации президента Игоря Райнина, экс-главу Генштаба Виктора Муженко и министра информполитики Украины Юрия Стеця.

Турчинов, занимавший должность секретаря СНБО с 2014 года, был уволен 19 мая, накануне инаугурации Зеленского. Ранее он сообщил, что сам написал заявление об отставке.


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