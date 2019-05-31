Экономисты впервые оценили потери экономики Донбасса из-за войны

Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса в результате войны, пишет РБК со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin).

Оказалось, что валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013-2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области – на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований Юлия Блущ и Марика Валенте.

Отмечается, что это первая известная попытка "эмпирически оценить экономический эффект" конфликта в Донбассе.

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского – на 3 326 долларов.

Сообщается, что Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Украинские власти по-разному оценивали потери для ВВП страны в результате фактического отсоединения региона: