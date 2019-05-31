Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Воронеже заявил, что проекты бюджетов национальных проектов на ближайшие три года будут пересмотрены и утверждены в 2019 году при внесении изменений, передает ТАСС.

Во исполнение майского указа 2018 года президента России Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

"Уже к этому бюджету 2019 года мы предложим в качестве поправок, распишем бюджет на ближайшую трехлетку по всем национальным проектам. Нам нужно по всем проектам на три года посмотреть цели, задачи и, конечно, подписать", – сказал Мутко.

Мутко подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы регионы к 2020 году могли проводить торги, не дожидаясь принятия региональных бюджетов.

Также такая мера позволит четче видеть перспективу и принимать решения о распределении средств.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев добавил, что такая мера облегчит заключение контрактов, так как регионы смогут планировать на долгосрочный период.

После Мутко отметил, что параметры финансирования национальных проектов не изменятся после утверждения бюджета на следующие три года.

"Параметры финансирования утверждены и не будут изменены", – подчеркнул Мутко.