Рогозин объявил новый набор в отряд космонавтов и ждет женщин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация объявила о новом наборе в российский отряд космонавтов, передает ТАСС.

"Мы объявили новый набор. Это уже наши космонавты, которые будут работать на новом пилотируемом корабле, в том числе будущие участники дальних космических экспедиций", — сказал Рогозин.

Он отметил, что Роскосмос ждет более активного участия женщин в новом наборе в отряд космонавтов.

"Мы рассчитываем, что девушки станут более активно участвовать в наборе. Мы рассчитываем на то, что молодые женщины в России абсолютно спокойно могут пройти те жесткие требования, которые предъявляются космонавтам, и тем самым сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским", — отметил Рогозин.

Также он подчеркнул, что в России хорошие традиции подготовки женщин: "У нас все женщины рекордсменки, начиная с Терешковой".

По словам Рогозина, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.