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Экс-сотрудник Пентагона рассказал о программе наблюдений за НЛО

, ИА "Амител"
Рассказать о программе заставило завершение AATIP и недостаточно серьезное отношение к ней военных
Долгое время считалось, что военные программы наблюдений за НЛО свернули / Фото: etcetera.media

Долгое время считалось, что военные программы наблюдений за НЛО свернули / Фото: etcetera.media

Руководитель секретной программы AATIP Луис Элизондо, созданной Пентагоном для наблюдения за неопознанными летающими объектами, обнародовал еще одну часть результатов этих поисков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Live Science.

"Конечно же, мы не нашли пришельцев. С другой стороны, те объекты, за которыми мы наблюдали, двигались с перегрузками, которые в 400-500 раз превышали ускорение свободного падения. У них не было двигателей или даже крыльев, и на них, как нам показалось, не действовало притяжение Земли", — заявил бывший специалист спецслужб.

История увлечения человечества НЛО и наблюдений за ними берет начало в конце 1940-х, когда почти одновременно шведские пограничники и американский авиатор Кеннет Арнольд заявили, что видели в небе несколько неопознанных объектов, не похожих ни на один самолет или какие-либо другие летательные аппараты. Необычная форма, напоминавшая чайное блюдце, послужила причиной того, почему эти объекты стали называть "летающими тарелками".

Многие историки считают НЛО своеобразным продуктом обострения отношений между СССР и Западом. Они стали популярными, потому что спецслужбы США и их союзников, опасавшиеся советских разведывательных самолетов и аэростатов, побуждали население сообщать обо всех необычных феноменах в небе. Только за первое десятилетие холодной войны было собрано свыше четырех тысяч подобных отчетов.

Эти данные непрерывно анализировались, но результаты почти всегда засекречивались, из-за чего свидетели подобных явлений считали, что власти или находятся в сговоре с "пришельцами", или активно скрывают их существование. В итоге возникла целая псевдонаучная область знаний — уфология, — а также обширные традиции по поиску НЛО и возможных следов контактов инопланетян с землянами.

Долгое время считалось, что военные программы наблюдений за НЛО свернули практически сразу после завершения холодной войны, а все предположения о продолжении таких проектов сразу же приобретали статус "выдумок конспирологов".

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В декабре 2017 года внезапно выяснилось, что это не так: газета The New York Times опубликовала интервью с Элизондо, главой секретного проекта по наблюдениям за "продвинутыми угрозами в воздушном пространстве" (AATIP).

По словам Элизондо, программу запустили в 2007 году по инициативе сенатора Гарри Рида, одного из лидеров Демократической партии. В ее рамках конгресс выделил Пентагону 22 миллиона долларов на сбор сведений об НЛО и их систематический анализ. К удивлению публики, военное ведомство не стало отрицать, что проект AATIP действительно существовал, но заявило, что его закрыли в 2012 году.

Как объяснял Элизондо, рассказать о программе его заставило завершение AATIP и недостаточно серьезное отношение к ней военных. Бывший глава AATIP сразу же сознался в том, что опубликовал в Cети видео, на котором ракетный крейсер USS Princeton и сопровождающие его истребители SuperHornet сталкиваются с крупным овальным объектом, "гигантским тик-таком", двигающимся с невозможно высокой скоростью.

Эти кадры и многие другие данные официально рассекретили в январе этого года по требованию Федерации американских ученых. В конце прошлой недели в газете The New York Times вышло еще одно интервью, на этот раз с пилотами SuperHornet с авианосца "Теодор Рузвельт". Они подтвердили часть рассказов Элизондо и заявили, что почти столкнулись с другими неопознанными объектами в 2015 году.

Как признает Элизондо, некоторые из этих объектов представляли собой дроны, новые типы ракет или просто атмосферные феномены, однако, по его словам, природу и характер движения многих других объяснить до сих пор не удается.

Тем не менее почти все ученые весьма скептически относятся к таким заявлениям и считают НЛО артефактами изображения, появившимися на видео из-за сбоев в работе техники, а в воспоминаниях пилотов — из-за переутомления глаз.

По этой причине бывший глава AATIP призвал рассекретить все данные, собранные в рамках программы, чтобы их могли изучить наиболее компетентные эксперты. Это одновременно поможет прояснить сущность НЛО и сделает их менее привлекательными для любителей конспирологических теорий, заключил он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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