Россия расширила санкции против представителей Евросоюза

Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщает МИД.

Отмечается, что в последнее время Евросоюз ввел против российских граждан ряд односторонних санкций. При этом основанием для таких решений стали "бездоказательные, а порой абсурдные обвинения в адрес наших соотечественников".

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза", — заявили в ведомстве.

МИД направил соответствующую ноту представительству Евросоюза в России.

Ранее Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против ряда российских граждан и организаций за "подрыв территориальной целостности Украины". Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.