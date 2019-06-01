Глава Раменского района задержан по подозрению в убийстве любовницы

В Московской области правоохранительные органы задержали главу Раменского района Андрея Кулакова, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Кулаков задержан по подозрению в убийстве любовницы. По предварительным данным, Евгения Исаенкова была убита 2 мая, была найдена мертвой 4 мая в брошенном "Мерседесе". Женщину задушили.

Также сообщается, что в салоне машины нашли улики, которые могут говорить о причастности Кулакова к убийству — отпечатки его пальцев и его же волосы.

Сам Кулаков свою вину не признает. "Однако следователи СК проверили Андрея на полиграфе — детекторе лжи — и чиновник его не прошел", — сообщает канал.