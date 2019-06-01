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"Мираторг" подал два иска о защите деловой репутации

, ИА "Амител"
В видео говорится о качестве мясной продукции компании и Дмитрии Медведеве
'Мираторг' подал заявление о признании несоответствующей действительности информации / Фото: miratorg.ru

"Мираторг" подал заявление о признании несоответствующей действительности информации / Фото: miratorg.ru

Агропромышленный холдинг "Мираторг" подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации, сообщает RNS.

Заявления зарегистрированы 16 и 23 мая и приняты к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Ответчики по искам в материалах суда не указаны. Предварительные судебные заседания по искам назначены на 13 и 18 июня.

Согласно материалам суда, "Мираторг" подал заявление "о признании несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ООО "АПХ "Мираторг" информацию, распространенную в видеозаписи", а также заявление "о признании несоответствующей действительности и порочащей деловую репутацию информацию".

По данным Telegram-канала "Медиатехнолог", иск связан с видео, которое ранее было размещено в Сети. В видео говорится о качестве мясной продукции компании, а также продолжает развиваться тема причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к агрохолдингу. "Самое интересное, что это видео также могут привлечь к суду и по статье за "оскорбление власти", – отмечает канал.

Как указано в опубликованной копии искового заявления, в интернете неустановленным лицом распространена заведомо ложная, не соответствующая действительности информация, порочащая деловую репутацию "Мираторга". Отмечается, что "указанная информация не соответствует действительности, при этом из содержания видеозаписи следует, что информация является негативной в отношении продукции, к производству которой причастен агропромышленный холдинг "Мираторг".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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