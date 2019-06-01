Супруга экс-главы Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила в своем Facebook, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами, сообщает РИА "Новости". Позже запись была удалена из соцсети.
Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами – клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.
"Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири – природном очаге клещевого энцефалита – очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", – написала Толоконская.
По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него человек может использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".
"Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" – заявила она.
Также она привела в качестве примера "образец универсальной профилактики", состоящей из гомеопатических средств.
Комментарии
Алтайцы не болеют энцефалитом, потому что их кусали клещи и они пили молоко коров, многократно укушенных клещами энцефалитными. Так же в Африке есть племя, которым не страшен укус змей, от которых европейцы умирают, потому что их с детства эти змеи кусали.
Заберите у неё диплом врача!
Так-то она вполне права...
да она укушенная зомби!!!! конкрето Т.П.
"Заберите у неё диплом врача!"- на ум приходит только цитата Лаврова.
"Заслуженный врач России", конечно знает и понимает в медицине меньше, чем анонимный писака! Иммоноглобулин нигде не применяется кроме России, «С европейского рынка лекарств иммуноглобулин был изъят в конце 1990-х годов", «Раньше он использовался до 1960х годов, но исследования не смогли доказать его эффективность и безопасность»."Внедренный в медицинскую практику в шестидесятых годах прошлого века иммуноглобулин не отвечает требованиям, которые предъявляются к современным лекарствам. А высокий риск развития побочных эффектов иммуноглобулина привел к его запрету по всей Европе".
И чем же в Европе профилактируют энцефалит после укуса?