Супруга экс-главы Красноярского края заявила о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила в своем Facebook, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами, сообщает РИА "Новости". Позже запись была удалена из соцсети.

Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами – клещевой вирусный энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что может привести к инвалидности и даже смерти. Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной. При укусе клеща необходимо в экстренном порядке обратиться за врачебной помощью.

"Как показал опрос, большинство из вас панически боится клещевого энцефалита. А здравомыслящие знают, что в Сибири – природном очаге клещевого энцефалита – очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям", – написала Толоконская.

По ее словам, применяющийся для экстренной профилактики заболевания иммуноглобулин "морально устарел". Вместо него человек может использовать "уникальные безвредные лекарства, которые поднимут иммунитет и застрахуют от неблагоприятных последствий".

"Даже если при этом вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!" – заявила она.

Также она привела в качестве примера "образец универсальной профилактики", состоящей из гомеопатических средств.