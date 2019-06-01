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Эксперты рассказали, с какого возраста детям нужны карманные деньги

, ИА "Амител"
В целом можно начинать эту практику со школьного возраста
Объем средств, которые может получить ребенок, зависит в том числе от достатка семьи / Фото: ok.ru

Объем средств, которые может получить ребенок, зависит в том числе от достатка семьи / Фото: ok.ru

Основы финансовой грамотности детей нужно закладывать еще до школы, а карманные деньги можно выдавать по достижению школьного возраста, но важно, чтобы эти средства носили целенаправленный характер и родители вели совместные расчеты, сообщает РИА "Новости".

"Лучше всего начинать обучать финансовой грамотности детей еще в дошкольном возрасте. Это можно делать на практике. Когда ребенок ходит с родителями в магазин, учится разбираться в монетах и купюрах, считать деньги, получать сдачу, или когда просит купить новую игрушку, тогда уже можно объяснять, сколько это стоит и что не все можно купить сразу, что деньги родители зарабатывают на работе", — отметила советник директора проекта Минфина  по повышению финансовой грамотности Анна Зеленцова.

При этом важно уделять внимание элементарной финансовой безопасности, добавила советник директора проекта Минфина Екатерина Лавренова: "Где и как хранить деньги, где и как совершать покупки, чтобы не обманули. Отдельно нужно обсуждать вопрос разглашения семейной информации — где хранятся деньги и ценности семьи, какие зарплаты у родителей и другое".

Единого рецепта для всех, с какого возраста можно давать карманные деньги ребенку, нет, во многих случаях это индивидуально. В целом можно начинать эту практику со школьного возраста. Объем средств, которые может получить ребенок от родителей, зависит в том числе от достатка семьи, пояснила Лавренова.

"Но, во-первых, это точно не должны быть большие деньги, даже если они есть в семье. Во-вторых, траты ребенка должны иметь целенаправленный характер. Не так чтобы "возьми две тысячи, купи себе что-нибудь". Нужно исходить из потребностей и мечт ребенка", — добавила она.

При этом следует обсуждать, как их разумно тратить, сравнивать "умные" и "неумные" покупки. "Обсуждать, как можно накопить, как составить план, помогать копить, контролировать", — отметила Лавренова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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