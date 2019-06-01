Британский певец и композитор Элтон Джон в своем Facebook раскритиковал решение прокатчика фильма "Рокетмен" (Rocketman) в России удалить некоторые сцены, передает ТАСС.

Картина "Рокетмен" режиссера Декстера Флетчера посвящена творческому пути композитора и певца Элтона Джона. Лента снята по сценарию Ли Холла, главную роль в ней исполняет Тэрон Эджертон. Фильм рассказывает об основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, будучи еще Реджиналдом Дуайтом, учился в Королевской академии музыки, и как ворвался на вершину музыкального олимпа. В российский прокат лента выйдет 6 июня.

"Мы с создателями фильма самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть "Рокетмена" цензуре на российском кинорынке, о чем мы не знали до сегодняшнего дня. Paramount Pictures показала себя смелым и решительным партнером, позволив нам создать фильм, являющийся подлинным отражением экстраординарной жизни Элтона, а также его недостатков и всего прочего", – говорится в сообщении.

По оценке авторов фильма, решение прокатчика в России удалить ряд сцен из картины представляет собой "печальное отражение раскола мира... и того, насколько он может быть нетерпим к любви двух людей".

"Мы верим в наведение мостов и открытый диалог и будем продолжать выступать за ниспровержение преград до тех пор, пока к людям не станут прислушиваться на равноправной основе", – говорится в сообщении Элтона Джона.

Ранее компания "Централ Партнершип", которая занимается прокатом картины, сообщала, что сцены были удалены в соответствии с российским законодательством. Как написал в своем Facebook кинокритик Антон Долин, из фильма вырезали все сцены поцелуев и интимной близости между мужчинами, а также употребления наркотиков.

Глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что не видела фильм об Элтоне Джоне. "Я не вижу какой-либо проблемы, и требований со стороны Минкультуры не было, потому что вы прекрасно знаете, какое количество западных и российских фильмов связано с темой употребления наркотиков. Вы регулярно видите это и по телевизору, и в кинотеатрах, поэтому неверно говорить, чтобы мы занимались какой-то цензурой. Мы не видели пока еще этот фильм", – пояснила она.

Любимова напомнила, что содержание кинолент должно соответствовать запретительным нормам законов о педофилии, о разжигании межнациональной и межрелигиозной розни, а также о признаках порнографии.