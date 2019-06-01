Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Международным днем защиты детей, сообщается на официальном сайте края.

В своем праздничном поздравлении, направленном жителям региона, Томенко и Романенко рассказали в том числе и о своих задачах:

"Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! Этот праздник служит напоминанием нам, взрослым, об ответственности за подрастающее поколение, о необходимости создания условий для многогранного развития каждого ребенка.

С детьми мы связываем свои надежды и мечты, перспективы развития нашего региона. Сегодняшние мальчишки и девчонки совсем скоро повзрослеют, смогут принимать ответственные решения, связанные с будущим Алтайского края. Они станут высокопрофессиональными специалистами в самых разных отраслях, создадут семьи, в которых воспитают настоящих патриотов своей малой родины. Наша задача – помочь юным жителям региона вырасти здоровыми и сильными, поддержать родителей. В Алтайском крае приняты и реализуются региональные проекты, которые предусматривают адресные выплаты семьям с детьми, материнский капитал, поддержку многодетных семей, помощь в трудоустройстве молодых мам.

В этот праздничный день мы искренне благодарим всех, кто ответственно и добросовестно относится к воспитанию детей, защищает их права, делает все возможное, чтобы они росли здоровыми и счастливыми.

Желаем юным жителям Алтайского края замечательных летних каникул, радости и удачи. Семейного благополучия и успехов всем землякам!"