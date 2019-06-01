Личная неприязнь: СК назвал мотив главы Раменского района для убийства

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, предположительно, убил 39-летнюю знакомую из-за "личных неприязненных отношений", сообщается на сайте регионального СК.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК России ("Убийство").

Отмечается, что глава района, по предварительным данным, совершил преступление в салоне автомобиля в ночь на 2 мая, после чего скрылся.

О задержании Кулакова стало известно вечером 31 мая. По данным СМИ, погибшая являлась заместителем председателя Общественной палаты Раменского района Евгения Исаенкова.

Тело женщины 4 мая нашли в принадлежавшем ей автомобиле Mercedes, оставленном в лесополосе. Кулаков свою вину в преступлении не признал.

Сообщалось, что убитая была любовницей Кулакова. Также сообщалось, что "пару дней назад" чиновник ушел в отставку.