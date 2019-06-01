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Число уголовных дел о преступлениях в отношении детей снизилось в России

, ИА "Амител"
Чаще всего дети подвергаются сексуальным преступлениям
В 2018 году следователи возбудили 20 642 уголовных дела о преступлениях в отношении детей / Фото: m.news.yandex.ua

В 2018 году следователи возбудили 20 642 уголовных дела о преступлениях в отношении детей / Фото: m.news.yandex.ua

Число уголовных дел, которые возбудили из-за преступлений в отношении детей, снизилось в России за год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Отмечается, что в прошлом году следователи возбудили 20 642 уголовных дела о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего дети подвергаются сексуальным преступлениям, таким как изнасилования, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. СК отмечает, что в 2018 году общее количество таких дел составило 6417.

"Кроме того, несмотря на ежегодное снижение их числа, остаются довольно распространенными преступления против собственности детей. Только в 2018 году следователи СК России направили в суды 955 уголовных дел о совершенных в отношении детей грабежах. Наряду с этим отмечаются факты истязаний — 419, причинения тяжкого вреда здоровью — 276 и убийств — 277", — сообщили в СК.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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