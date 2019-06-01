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Чемпионаты России и Европы по дзюдо планируется проводить в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Руководство Федерации дзюдо планирует провести в Алтайском крае несколько знаковых соревнований
В Алтайском крае проводится Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае проводится Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае планируется проведение чемпионатов России и Европы по дзюдо среди детей и юниоров, сообщается на официальном сайте региона.

Руководство Федерации дзюдо планирует провести в Алтайском крае несколько знаковых соревнований: в 2020 году состоится Первенство России среди спортсменов в возрасте до 18 лет, а в 2021 году планируется проведение Первенства Европы также среди дзюдоистов до 18 лет.

Отмечается, что речь об этом шла в субботу, 1 июня, на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с вице-президентом Федерации дзюдо России Владимиром Шкаловым. Сам спортсмен является пятикратным чемпионом мира по самбо и воспитанником барнаульской школы "Спарта".

В Алтайском крае проводится Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе – один из самых массовых юношеских турниров по дзюдо в стране. В этом году соревнования проводятся уже в 16-й раз, в шести возрастных категориях выступают около 1000 спортсменов из четырнадцати регионов России, а также юные дзюдоисты из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Армении.

"Это действительно большое событие для такого вида спорта как дзюдо. В некоторые годы количество участников доходило до 1400 человек! Меня спрашивают, почему я продолжаю проведение столь масштабных соревнований. Меня здесь воспитали, сделали из меня человека, поэтому не имею права бросить. Ведь дети занимаются дзюдо, а не ходят без дела по улице. Для них самый главный стимул – тренироваться. Наши дети растут, и никто не хочет, чтобы они стали наркоманами", – отметил Шкалов.

Он также намерен привезти в Алтайский край группу спортсменов из Японии во главе со всемирно известным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира Ясухиро Ямаситой.

Участником встречи также стал чемпион мира, призер Олимпийских игр, президент Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов. Он сообщил о том, что дзюдо в регионе продолжает набирать популярность. В открывшейся в селе Алтайском школе в настоящее время тренируются уже порядка 200 человек.

Также отмечается, что руководство Федерации дзюдо России готово оказать необходимое содействие на федеральном уровне в решении вопросов строительства в Алтайском крае нового спортивного объекта – Дворца единоборств.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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