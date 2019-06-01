Медики назвали продукт, улучшающий состояние сосудов и сердца

Ученые из Университета Восточной Англии и Гарвардского университета пришли к выводу, что ежедневное употребление всего 150 г черники снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15%, пишут "Известия" со ссылкой на American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты провели исследование с участием 138 человек в возрасте от 50 до 75 лет, имевших лишний вес и проблемы с системой метаболизма.

Испытуемых разделили на три группы: первым полагалось съедать по 150 г черники в день, вторым – половину этой порции, третьи не употребляли эти ягоды совсем.

Эксперимент длился полгода. В результате выяснилось, что за это время в первой группе у добровольцев улучшилось кровообращение, состояние сердца и прочность сосудов.

Риск развития заболеваний снизился на 12-15%.

Кроме того, употребление черники позитивно сказалось на тех, у кого были метаболические нарушения, высокое артериальное давление, повышенный сахар в крови, а также лишние жировые отложения на животе и талии.