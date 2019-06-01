Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках уголовного дела о коррупции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
"Экс-глава Ивановской области Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции", – сказала Петренко.
Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2013 года президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов. В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.
В ноябре 2017 года Путин на встрече с экс-губернаторами заявил, что руководителям регионов РФ, которые осенью ушли в отставку, будут вручены государственные награды.
Путин подчеркнул, что каждый из бывших руководителей на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.
"Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", – сказал президент.
Комментарии
КОРРУПЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРИРАВНЕНА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЕ!
Возникает справедливый вопрос: сколько еще таких горе-губернаторов, как П.Коньков, А.Хорошавин, В.Гайзер, Н.Белых, А.Соловьев, Л.Маркелов и М.Юревич?..
Почему за коррупцию в регионах, до сих пор не понес ответственность ни один полпред и главный федеральный инспектор субъекта РФ? Ведь
согласно Указа Президента РФ от 15 июля 2015 года №36 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции", главный федеральный инспектор в субъекте РФ аппарата полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе, выполняет функцию по осуществлению президентского контроля за реализацией государственной политики противодействия коррупции в субъекте Российской Федерации!..
Пётр I Великий: "Каждый, укравший из государственной казны денег больше, чем стоит верёвка, должен быть на этой верёвке и повешен!"
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Кому-то он на ногу наступил. В реальную борьбу с коррупцией в России не верю. Всё это внутрикоррупционные разборки.
Э-э-э! Бросьте! Владимиру Владимировичу не до этих мелочей, он - глобальный геополитический фигурант, с некоторых пор, вместе с другом своим Дэ-Мэ, реформатором и интегратором всего и вся.