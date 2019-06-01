Экс-губернатора Ивановской области задержали по делу о коррупции

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков задержан в рамках уголовного дела о коррупции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

"Экс-глава Ивановской области Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции", – сказала Петренко.

Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 год. В октябре 2013 года президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня. В сентябре 2014 года Коньков победил на выборах губернатора, набрав 80,32% голосов. В октябре 2017 года Коньков досрочно освобожден от должности по собственному желанию.

В ноябре 2017 года Путин на встрече с экс-губернаторами заявил, что руководителям регионов РФ, которые осенью ушли в отставку, будут вручены государственные награды.

Путин подчеркнул, что каждый из бывших руководителей на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов.

"Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", – сказал президент.