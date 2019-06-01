Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в большинстве районов дождь, местами гроза, при грозе местами сильный дождь, град, в предгорьях очень сильный дождь, утром в северных районах местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозе шквалистое усиление до 25 м/с.

Температура ночью +4...+9 , по югу местами до +14. Днем +19...+24, в восточных и предгорных районах местами дождь, гроза, утром в северных районах местами туман, ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью +7...+9, днем +19...+21. В первой половине ночи дождь, гроза, ветер северный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Днем без осадков, ветер северный, 5-10 м/с.