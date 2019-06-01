Задержание бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова связано с расследованием уголовного дела о хищениях, в рамках которого его и сообщников подозревают в хищении бюджетных средств в размере 700 млн рублей, сообщает СК.

В ноябре 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с экс-губернаторами заявил, что руководителям регионов РФ, которые осенью ушли в отставку, будут вручены государственные награды. Среди уходящих глав был и Павел Коньков. Президент подчеркнул, что каждый из бывших руководителей на своем месте сделал максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития регионов. "Я хотел бы не просто выразить вам слова благодарности, но сказать, что подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах", – сказал Путин.

Уголовное дело возбуждено в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенное группой лиц в особо крупном размере").

"По подозрению в совершении указанного преступления задержаны бывший губернатор Ивановской области, а ныне депутат Ивановской областной думы седьмого созыва Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин", – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Коньков, Гришин и другие неустановленные лица похитили бюджетные средства. Деньги перечислили на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО", сумма похищенного составила 700 млн рублей.

Сотрудники СК России совместно с ФСБ и МВД провели обыски и другие следственные действия в Москве, Иваново и Воронеже.

"Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщает СК.

Ранее сообщалось, что Павла Конькова задержали в рамках дела о коррупции. Силовики провели выемку документов в областном правительстве и парламенте.