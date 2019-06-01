Новое написание русских фамилий на Украине назвали в Госдуме этноцидом

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек назвал этноцидом и открытым ущемлением русскоязычного населения Украины, комментируя изменение написания некоторых российских фамилий на украинском языке, пишут "Известия".

31 мая была опубликована новая редакция "Украинского правописания", согласно которой теперь фамилии с окончанием на -ой будут писаться через -ий, а в заканчивающихся на -ск(ий), -цк(ий) появится мягкий знак. Исключение составит только фамилия Толстой.

"Главная задача – заставить русских отказаться от своих корней, иначе станешь "неукраинцем", и за твою дальнейшую жизнь никто не даст ломаного гроша. Запугивание – сегодня основная норма украинской политики. На наших глазах развивается откровенно нацистское государство, а Запад делает вид, что этого не замечает", – сказал Бальбек.

"На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но "Толстий" звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне "Доньский". Знайте, мол, нашу незалежность", – пошутил российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.