Опубликовано видео задержания экс-губернатора Ивановской области

СК опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области, ныне депутата областной думы Павла Конькова, которого подозревают в хищении 700 млн рублей.

На записи показан обыск в особняке чиновника, а также обнаруженные деньги и документы.

Ранее СК сообщил о возбуждении дела о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области.

Конькова и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина задержали. По версии следствия, подозреваемые и другие неустановленные лица перечисляли бюджетные средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

СК провел обыски в Москве, Иванове и Воронеже.

Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу.