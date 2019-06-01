В Алтайском крае намерены построить лучший детский лагерь. Концепцию объекта представили губернатору Виктору Томенко в субботу, 1 июня. Пока рабочее название лагеря "Артек", но это не точно. Как пояснил генеральный директор компании "Сфера леса" Кирилл Светличный, он же инвестор строительства, пока нет причин говорить о совместимости с настоящим "Артеком", но переговоры ведутся.

Светличный напомнил, что Алтайский край имеет давние связи с международным детским лагерем — в годы Великой Отечественной войны "Артек" был эвакуирован на Алтай.

Алтайский "Артек" построить решено на "Бирюзовой Катуни". "Это наилучшее место с точки зрения инфраструктуры и природной составляющей", — отметил Светличный. Авторы намерены создать на Алтае самый масштабный проект в сфере детского отдыха в России.

Светличный сообщил, что, согласно предварительным планам, за одну смену лагерь сможет принимать 1500 детей. Лагерь планируется сделать круглогодичным, предполагается что за год здесь смогут отдохнуть порядка 42 тысяч детей.

При этом, если настоящий Артек в силу климатических особенностей территории славится своими летними видами отдыха, то на Алтае намерены развивать зимние. Так, в новом лагере планируют построить горнолыжный комплекс, а на базе самого лагеря создать горнолыжную школу.

"Мы находимся за Уралом, поэтому нам необходимо развивать зимние виды спорта", — отметил Светличный.

В то же время конкретных сроков реализации проекта названо не было.

"В течение нескольких лет. Пока идет обсуждение проекта", — сказал гендиректор компании "Сфера леса".

Он также сообщил,что алтайский Артек станет одним из проектов федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха на условиях государственно-частного партнерства, которое в настоящее время в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина от 07.06.2018 г. и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева разрабатывает государственная корпорация "ВЭБ.РФ" совместно с Министерством просвещения РФ.