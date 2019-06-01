2 июня в селе Паутово Петропавловского района пройдет V краевой турнир по мини-футболу памяти Василия Семеновича Шалимова. В 2019 году его посвятят 74-й годовщине Великой Победы и 75-летию района. Участниками соревнований станут юные футболисты 2007 года рождения и младше, учащиеся детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ из Петропавловского, Алтайского, Быстроистокского, Усть-Пристанского районов. Победителей ждут медали, кубки, дипломы от Министерства спорта Алтайского края и приготовленные организаторами призы.

В разные годы турнир выигрывали команды Петропавловской и Алтайской ДЮСШ. Мероприятие стало в селе уже доброй традицией – его проводят с 2015 года. Турнир собирает более ста человек: спортсменов, болельщиков, жителей села. Для них организуют настоящую военно-полевую кухню: кормят обедом, угощают горячим чаем. Среди гостей проводят конкурсы кричалок, пенальти и жонглирования мячом.

Турнир посвящен памяти ветерана Великой Отечественной войны Василия Семеновича Шалимова. Сообщается, что уроженец села Паутово попал на войну в 17-летнем возрасте, участвовал в освобождении Белоруссии, воевал в Восточной Пруссии, был тяжело ранен. После победы вернулся в родное село, где два десятка лет возглавлял совет ветеранов, много помогал участникам войны, их вдовам, часто встречался со школьниками и рассказывал им о тех событиях. Прозвучат на турнире имена и других уроженцев села – участниках войны.

По словам организаторов, турнир – это выражение благодарности и огромного уважения всем тем, кто стоял и выстоял против фашизма. Он позволяет еще и еще раз напомнить школьникам, что они – потомки победителей.

"Мы очень благодарны за поддержку руководству и жителям района, – говорит один из организаторов турнира, сын ветерана Николай Шалимов. – С самого начала нас поддерживает "АКХ "Ануйское", уже несколько лет нам помогает депутат АКЗС Андрей Осипов и многие другие. В этом году мы получили поддержку ОАО ПКФ "Силикатчик" (торговая марка "Стройберг" – производитель силикатного кирпича), за что очень признательны руководству предприятия.

V краевой турнир по мини-футболу памяти Василия Семеновича Шалимова пройдет 2 июня 2019 года на школьном стадионе в селе Паутово Петропавловского района. Начало в 10:30.