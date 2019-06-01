Онищенко прокомментировал "пользу" от укусов клещей

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление супруги экс-губернатора Красноярского края Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям, сообщает URA.RU.

Ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами. Слова медика вызвали широкий общественный резонанс. В ответ она упрекнула критикующих ее людей в невежестве.

Онищенко отметил, что слова Толоконской верны по форме, но преступны по содержанию. Он напомнил, что в прошлом миллионы людей умирали из-за оспы, а выжившие приобретали иммунитет.

"Однако возвращаться к этой практике — это безответственно и неправильно", — заявил Онищенко.

Также он подчеркнул, что переболевший клещевым энцефалитом человек приобретает к нему иммунитет. Однако инфекционное заболевание оболочек головного мозга может серьезно повлиять на здоровье и привести к летальному исходу.

В Роспотребнадзора ранее отметили, что укусы клещей не могут впоследствии гарантировать защиту от инфекций. В ведомстве напомнили, что иммунная защита может оказаться несовершенной, особенно при изменчивости возбудителя.