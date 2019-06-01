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Стало известно, как дочь Алсу потратила выигранный миллион в шоу "Голос.Дети"

, ИА "Амител"
Отмечается, что деньги были переданы в благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой
Микелла потратила миллион через несколько дней после победы / Фото: ufa.kp.ru

Микелла потратила миллион через несколько дней после победы / Фото: ufa.kp.ru

Дочь Алсу Микелла Абрамова передала выигранный в шоу "Голос. Дети" миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой, сообщает "Московский комсомолец".

По словам председателя правления организации Владимира Вавилова, Микелла сделала это через несколько дней после победы. Средства уже поступили на счет.

Благотворительный Фонд имени Анжелы Вавиловой был создан в 2003 году. Организация оказывает помощь детям c онкологическими заболеваниями из Республики Татарстан.

В финале шестого сезона музыкального конкурса "Голос. Дети" Микелла Абрамова получила около 56% голосов зрителей. Такой результат вызвал широкий общественный резонанс. Первый канал обратился за помощью к международной компании Group-IB, специализирующейся на расследовании преступлений в киберпространстве. Эксперты установили, что происходила массированная автоматизированная отправка СМС в пользу участника под номером семь, под которым выступала Абрамова.

После этого Первый канал провел спецвыпуск "Голос. Дети", в котором Абрамова решила не принимать участие. На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса стали победителями. Каждому из них достался приз в миллион рублей, включая Микеллу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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