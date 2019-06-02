В Алтайском крае 2 июня ожидается переменная облачность. Днем в восточных и предгорных районах небольшой и умеренный дождь, возможна гроза.

Утром в северных районах края местами туман. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 м/с. Температура воздуха днем от +19 до +24°С.

В Барнауле синоптики прогнозируют переменную облачность. Однако днем осадков не ожидается. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура днем от +19 до +21°С.

Также в Алтайском крае 2 июня действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью (4 класс горимости). В зоне риска находятся Кулундинский, Ключевской, Волчихинский районы и Славгород.