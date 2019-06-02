Бийский технологический институт отметил 60-летие 31 мая, сообщает газета "Бийский рабочий".

В честь юбилея в этот день на площадке перед входом в образовательное учреждение состоялась встреча выпускников прошлых лет.

Незадолго до этого были подведены итоги приуроченного к праздничной дате фотоконкурса. Как сообщает пресс-служба института, победила команда студенческого отряда проводников "Бит колес".

На фотографии они представили юбилей БТИ как некую решенную задачку на доске, а сами приготовились праздновать с лимонадом, тортиком и лапшой быстрого приготовления.

Бийский технологический институт – филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова".

Это учебное заведение было создано в 1959 году для решения проблем кадрового обеспечения Бийского куста предприятий оборонного комплекса, входящих в министерство машиностроения.

Бийский технологический институт является основным вузом наукограда. Здесь обучается более пяти тысяч студентов.

В институте работает свыше 350 преподавателей, из которых около 200 кандидатов наук, 40 докторов наук.