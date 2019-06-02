Матвей Елисеев рассказал, почему пропустил майский сбор сборной России по биатлону, который состоялся в Белокурихе, сообщает sports.ru.

"Мне не очень симпатизирует это место, хотя люди там хорошие", – признался спортсмен.

По его словам, он подтягивал навыки стрельбы в компании отца в "более подходящих условиях".

Биатлонист уточнил, что его неприбытие на первый общекомандный сбор было согласовано с тренерским штабом.

"На первый сбор иногда есть такая возможность выбора, далее – буду со всеми", – пообещал Елисеев.

Далеко не все солидарны с мнением спортсмена. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал базу в Белокурихе лучшей в стране. Биатлонисты национальной команды проводят там сборы уже 22 года.