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Олимпийские чемпионы проведут встречи с алтайской молодежью

, ИА "Амител"
Делегация легенд российского спорта задержится в Республике Алтай до 12 июня
На протяжении десяти дней олимпийские чемпионы прошлых лет пообщаются с алтайским подрастающим поколением / Фото: molsport04.ru

На протяжении десяти дней олимпийские чемпионы прошлых лет пообщаются с алтайским подрастающим поколением / Фото: molsport04.ru

Сегодня, 2 июня, в Республику Алтай прибывает делегация, в состав которой входят легенды российского спорта, сообщает Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

Делегацию составили: Наталья Боярская (глава благотворительной программы "Олимпийские легенды – детям и молодежи России"), Владимир Козлов (олимпийский чемпион по бобслею), Галина Куклева (олимпийская чемпионка по биатлону), Татьяна Лебедева (олимпийская чемпионка по легкой атлетике), Ирина Минх (олимпийская чемпионка по баскетболу), Алексей Селиверстов (серебряный призер Олимпиады по бобслею) и Людмила Титова (олимпийская чемпионка по конькобежному спорту).

В рамках Спортивного фестиваля "РОССИЯ. Спорт и Дети" они проведут встречи с молодежью, студентами, тренерами и юными спортсменами региона.

На протяжении десяти дней олимпийские чемпионы прошлых лет пообщаются с подрастающим поколением Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Турочакского, Чемальского и Шебалинского районов.

Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой и спорта, а также вовлечение детей в спортивные секции.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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