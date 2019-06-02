Гибелью 32-летнего полицейского закончилось ДТП на трассе Волчиха – Рубцовск в 15 километрах от райцентра Волчихинского района, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным правоохранителей, 1 июня мужчина на личном автомобиле Mazda допустил опрокидывание в кювет, не справившись с управлением иномаркой.

Сотрудник полиции скончался до прибытия медиков. По факту смертельной аварии правоохранительные органы проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.