31 мая Горно-Алтайский государственный университет отпраздновал 70-летие, представив участникам торжества насыщенную программу, сообщает пресс-служба ГАГУ.

Основная дневная часть мероприятия прошла на площадке главного корпуса по адресу ул. Ленина, 1.

Началось все с торжественной линейки, поднятия флагов и награждения благодарственными письмами и грамотами.

Продолжилось торжество межкультурным фестивалем, молодежным Open Air, комбинированной эстафетой и показательным выступлением рукопашного боя от военно-патриотического клуба "Барс".

В столовой вуза состоялась теплая встреча с ветеранами университета.

Затем шествием торжественной колонны торжество перенеслось на центральную площадь Ленина.

После поздравительных слов статусных лиц и вручения благодарностей и грамот прошла концертная программа. Со сцены выступили творческие коллективы МКЦ и выпускники вуза.