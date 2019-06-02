Взрывы на оборонном предприятии в Дзержинске повредили в общей сложности около 100 школ и детских садов, сообщает РБК.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, у зданий вылетели стекла. Средства на остекление строений в ближайшее время выделят.

Никто не погиб, но за медицинской помощью после ЧП обратились 84 человека. 16 горожан госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

Глава региона уточнил, что это предварительные данные. Он не исключил, что окончательное количество пострадавших может оказаться выше.

Три взрыва прогремели в цехе по производству тротила завода "Кристалл". Причиной ЧП назвали нарушение технологического процесса на производстве.

Стоит отметить, что это уже второе такое происшествие на заводе в 2019 году. В первый раз обошлось без жертв.

"Кристалл" – это предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое специализируется на исследовании, производстве, испытаниях и утилизации взрывчатых веществ.