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ФАС запретила президенту НТС заявлять о риске скачка цен на бензин

, ИА "Амител"
Слова Баженова восприняли как возможность для координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов
Павла Баженова предупредили о недопустимости заявлений о грядущем резком росте цен на бензин / Фото: pl.oblast.online

Павла Баженова предупредили о недопустимости заявлений о грядущем резком росте цен на бензин / Фото: pl.oblast.online

ФАС предупредила президента Независимого топливного союза Павла Баженова о недопустимости заявлений о грядущем резком росте цен на бензин, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики заключили, что прогноз роста стоимости топлива на 10-13% создает возможность для координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Ранее Баженов направил на имя вице-премьера Дмитрия Козака письмо, в котором предупредил о риске резкого подорожания топлива.

В качестве аргумента приводится тот факт, что оптовые цены на бензин за месяц – с 15 апреля по 15 мая – очень сильно выросли.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на бензин марки АИ-92 рост составил 23%, а на бензин АИ-95 – 18,5%, на летнее дизтопливо – 2,5%.

Это трансформируется в аналогичную тенденцию и для мелкого опта, утверждает Баженов.

Он напомнил, что в этом году разрыв между реальной внутренней ценой и нетбэком (экспортная цена минус налоги и транспортные издержки) достиг своего максимума.

На апрель по бензину он составил 23,9 тысячи рублей, по дизельному топливу – 9,2 тысячи рублей.

Нефтепереработка крупных нефтяных компаний "сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть", а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, следует из текста письма.

Чтобы избежать резкого скачка цен, следует вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже, считает Баженов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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