Прокуратура Орловской области инициировала проверку после видео, где заключенные пируют на территории Ливенской колонии строгого режима (ИК-2).

На записи, опубликованной "Орловскими новостями" видны еда и напитки, которыми "братва лагеря" угощает осужденных в честь православного праздника Пасхи, о чем во всеуслышание было объявлено.

После ответа "Вечно!" на лозунг "Жизнь ворам!" осужденные приступили к трапезе.

Насколько такие праздничные пиры, устраиваемые "братвой" соответствуют уставу ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области и кто за это ответственен, предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка обеспечения сотрудниками исправительного учреждения режимных требований, соблюдения уголовно-исполнительного законодательства", — сообщает пресс-служба ведомства.