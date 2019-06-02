1107 семей в Алтайском крае выбрали получение материнского капитала в виде ежемесячных выплат в размере 9811 рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. На эти цели выделят 110 млн рублей.

Право выбрать ежемесячную выплату и средств макапитала (453 026 рублей) получают семьи, в которых родился либо был усыновлен второй ребенок начиная с 2018 года и при этом их достаток на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума (14 859 рублей).

Для выбора такого способа получения маткапитала следует подать заявление в местное отделение ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). Также можно подать заявку через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.