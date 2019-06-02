Житель Новосибирска 1 июня 2019 года обнаружил у берега реки Тулы огромное количество мертвой рыбы.

Обитатели водоема попросту выбрасывались на берег либо умирала рядом с ним.

"Весь берег завален мёртвой рыбой, — рассказывает рыбак. — Часть еще живой – пытается "подышать" кислородом у кромки воды".

На своем youtube-канале про рыбалку и блюда из рыбы он опубликовал пугающее видео, где запечатлел берега реки, буквально усеянные мелкой мертвой рыбой.

О своей находке сибиряк сообщил в различные органы, в том числе в полицию и МЧС. Он выразил надежду, что причины замора рыбы найдут, а виновных – накажут.

Некоторые новосибирцы вспомнили, что незадолго до этого шел сильный ливень. Они предположили, что вместе с дождевой водой могло смыть в реку загрязняющие вещества.