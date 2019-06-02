Рейс из Новосибирска в Екатеринбург авиакомпании "Якутия" в воскресенье, 2 июня, задержали на 13 часов, сообщает НГС.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) рейса ЯК 489 не смог вылететь вовремя из-за того, что прибыл в Толмачево слишком поздно.

Отбытие из аэропорта было запланировано на 9:10, однако обладатели билетов на данный рейс до сих пор не улетели. Их лайнер поднимется в воздух только в 22:10.