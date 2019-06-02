Сенсационную победу мексиканца Энди Руиса-младшего над британцем Энтони Джошуа в поединке сразу за четыре чемпионских пояса прокомментировал известный боец ММА экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, пишет championat.com.

Он поздравил Руиса с великолепным боксерским поединком, одновременно выделив всех известных ему мексиканских бойцов.

"Я знаком с крепостью мексиканского подбородка на личном опыте, – написал ирландец в своем Twitter. – Они поднимаются с канваса, как нечто неизвестное в триллерах. С мексиканцами это не заканчивается никогда".

В воскресенье, 2 июня, Руис отобрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO у ранее непобедимого Джошуа.

В зрелищном бою тяжеловесов, где оппоненты после мощных ударов в общей сложности оказывались в положении лежа пять раз (из них Джошуа – четыре), Руис победил, причем досрочно.

Для большинства экспертов, предсказывающих победу Джошуа, триумф Руиса оказался полной неожиданностью.