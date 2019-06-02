Финские ученые вычислили, сколько нужно отдыхать, чтобы снизить риск преждевременной смерти, сообщает РИА Новости.

Для этого исследователи из университета Хельсинки проанализировали уровень смертности тысячи мужчин.

По результатам анализа выяснилось, что представители сильного пола умирали на 37% чаще, если не проводили в отпуске хотя бы 21 день.

При этом такая тенденция наблюдалась даже у людей, которые правильно питаются и регулярно занимаются спортом.

В то же самое время непрерывное время отдыха не должно превышать недели, выяснили голландские ученые.

Наблюдая за контрольной группой отдыхающих, они выяснили, что наилучшие показатели здоровья наблюдаются у людей, которые отдохнули одну неделю.

Начиная с 12 дня отдыха положительный эффект начинал исчезать. Испытуемые жаловались на усталость, плохое самочувствие и набирали вес. За неделю он увеличивался в среднем на килограмм.