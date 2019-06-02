Российского телеведущего Владимира Познера включили в список "Миротворца", сообщает РИА "Новости".
В качестве причин внесения в базу данных называется участие "в пропаганде России против Украины" и "попытки легализации аннексии Крыма".
Кроме того, в вину журналисту ставят поездку в Крым, которую наполнители сайта воспринимают как "нарушение украинской границы".
Сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, где обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.
Комментарии
«Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет. Вот, собственно, и всё», – заключил Познер.