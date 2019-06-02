Российского телеведущего Владимира Познера включили в список "Миротворца", сообщает РИА Новости.

В качестве причин внесения в базу данных называется участие "в пропаганде России против Украины" и "попытки легализации аннексии Крыма".

Кроме того, в вину журналисту ставят поездку в Крым, которую наполнители сайта воспринимают как "нарушение украинской границы".

Сайт "Миротворец" отметился скандальными публикациями, в которых обнародуются данные журналистов, представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу сайта внесены данные и о некоторых представителях российского шоу-бизнеса.