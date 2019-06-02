Модель Кинси Волански, прервавшая на 18-й минуте матч финала Лиги Чемпионов, выбежав на поле в одном откровенном купальнике, в Instagram объяснила свой поступок.

"Делайте безумные вещи, которые запомнятся навсегда", — подписала американка видео своего забега, снятого на камеру со стадиона.

Правда, этот самый безумный поступок не позволил ей насладиться английским финалом самого престижного европейского клубного турнира.

Уведенная со стадиона стюардом модель лишилась возможности наблюдать воочию как во втором тайме отчаянно давил Тоттенхэм, и как в концовке матча в контратаке Ливерпуль забил второй год.

Девушка променяла безумную радость фанатов и футболистов от поднятого впервые за 14 лет кубка на 2,3 миллиона подписчиков в Instagram, два миллиона из которых подписалось на нее после этого самого забега.