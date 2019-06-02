12 июня в Камне-на-Оби состоится гастрономический фестиваль "Уха-царица 2019", приуроченный ко Дню города, сообщает администрация Каменского района.

Жители и предприятия общественного питания Каменского района могут стать его участниками и продемонстрировать свои кулинарные способности в приготовлении главного блюда всех рыбаков.

Заявку на участие можно оставить по телефону 8 (8584) 2-65-54 или 2-13-44. Также можно обратиться в районный комитет по экономическому развитию (Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 5, каб. 312).

Тем, кто не собирается соревноваться в мастерстве кулинара, но желает отведать вкусной ухи, следует прийти 12 июня на набережную реки Обь.