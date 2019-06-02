В Алтайском краевом театре драмы начались репетиции нового спектакля, поставленного по 13 рассказам Василия Шукшина, сообщает "Катунь 24".

Постановка "И разыгрались же кони в поле" приурочена к 90-летию со дня рождения знаменитого земляка. Она станет десятой по его произведениям.

Она основывается в том числе и на таких популярных рассказам Шукшина как "Верую!", "Жена мужа в Париж провожала", "Сапожки" и "Случай в ресторане".

Спектакль будет состоять из двух частей: деревенской и городской.

"Это будет масштабная постановка, для героев которой необходимо изготовить почти 70 костюмов", — рассказали в театре.

Планируется, что премьера состоится уже в сентябре. Это будет уже десятая премьера в театре драмы по произведениям Василия Шукшина.

Девятая ("Я пришел дать вам волю") состоялась пять лет назад, и была приурочена к 85-летнему юбилею знаменитого литератора и кинематографиста.