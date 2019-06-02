Рейтинг самых доступных лифтбеков в России возглавила российская LADA Granta, сообщает "Цена Авто". Стоимость автомобиля в базовой комплектации (двигатель 1,6 л, 87 л.с.) начинается от 451 тысячи рублей.

Следующие три места взяли модели чешского производителя Skoda. Вторую строчку занимает Skoda Rapid (1,6 л, 90 л.с.). Ценник на нее начинается от 660 тысяч рублей.

Замкнула тройку Skoda Octavia (1,6 л, 110 л.с.). Ее можно приобрести за 1,11 млн рублей.

Топ-5 по дешевизне дополняют Skoda Superb (1,4 л, 105 л.с.) и KIA Stinger (2 л, 197 л.с.). Первый автомобиль в базе стоит 1,64 млн рублей, второй – 2,04 млн рублей.