"Курчатовский институт" конструирует уникальную термоядерную установку Т-15МД, сообщает lenta.ru.

Ее называют самой масштабной установкой ИТЭР-подобного типа, которые заработают в России в ближайшие 15 лет.

С термоядерным реактором связывают решение целого ряда актуальных проблем выработки энергии.

Планируется, что он будет генерировать неиндукционный ток, нагревая и удерживая в необходимом состоянии горячую плазму.

При этом установка должна успешно подавлять глобальные неустойчивости и регулярные выбросы энергии на стенку.

Запуск Т-15МД запланирован на декабрь 2020 года.