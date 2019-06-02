Исполнитель Юрий Лоза резко раскритиковал решение певицы Алсу позволить дочери пожертвовать на благотворительность миллион рублей, выигранный ею в шоу Первого канала "Дети. Голос".

"Если бы она отдала свои деньги, тогда другое дело, — заявил Лоза в коротком комментарии "Вечерней Москве". — А тут она взяла и пожертвовала на благотворительность чужие. Очень некрасиво получается".

Он выразил мнение, что после такого масштабного скандала с "накруткой голосов" нужно делать добрые дела за собственные средства, а не "ловить очки за чужой счет".

Финал шоу "Голос. Дети" прошел 26 апреля. Дочь Алсу в финале набрала 56,5% голосов зрителей и опередила других финалистов – Ержана Максима и Валерия Кузакова, которые набрали 15,6% и 27,9% соответственно.

Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.

По ее результатам принято решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети".

Во время спецвыпуска, на который дочь Алсу не приехала, объявлено, что все участники финала стали победителями и каждому из них вручен миллион рублей.